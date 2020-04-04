ГИБДД начала останавливать всех водителей на въездах в Ростов. Для этого даже сузили дорогу

«На федеральных автодорогах А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Северный, Южный и Западный подъезды), а также на трассе А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной проезжая часть сужена до 1 полосы на въезде в город», — говорится в сообщении ведомства. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверят выполнение санитарно-эпидемиологических требований, установленных в регионе губернатором в связи с угрозой распространения коронавируса.



Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней и при необходимости могут быть продлены.

