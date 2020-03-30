Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении всех пограничных пунктов России. В соответствии с ним с 30 марта запрещено любое наземное передвижение через границы страны. В список таких переходов входят и четыре точки в Ростовской области.

Так, движение транспорта ограничат на постах: Новошахтинск – Должанский, Авило-Успенский, Ново-Азовский и Куйбышево-Мариновка. Юридически эти пункты находятся на российско-украинской границе, но фактически они связывают страну с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.



Отметим, что закрытие границ создаст большие проблемы для жителей приграничных населенных пунктов. Тысячи людей из соседней страны ежедневно ездили в Россию на работу, но теперь официально не смогут пересечь эту преграду. При этом местные жители утверждают, что на многих участках существуют нелегальные переходы. Поэтому для тех, кто живет поблизости, проехать через границу не представляет никакой проблемы. Правда, на территории России они окажутся в нелегальном положении, и в случае задержания их ждет суровое наказание.