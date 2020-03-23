Ростовский аэропорт «Платов» отменил международные рейсы из Ростова. Такое решение ранее приняли в Росавиации.

Региональные аэропорты лишились зарубежных направлений полностью. РнД Собака.ру писала ранее об отмене ряда направлений.

Известно, что последними отмененными направлениями стали Ереван и Стамбул. В столицу Армении полеты не будут осуществляться до 1 мая текущего года, в Турцию — до 17 апреля



