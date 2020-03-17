Авиакомпания "Азимут", которая базируется в аэропорту г. Ростов-на-Дону "Платов", сообщила о приостановлении полетов по международному сообщению.
Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты в Бишкек, Тель-Авив и Мюнхен
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Фото Максим Чегодаев (Штурм)
Как сообщается на официальном сайте авиакомпании «Азимут» по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса приостанавливаются полеты
из Ростова-на-Дону
- в Тель-Авив с 19 марта по 26 апреля 2020 года
- в Бишкек с 31 марта по 26 мая 2020 года включительно
из Краснодара
- в Мюнхен до 31 мая 2020 года
Пассажиры, оформившие авиабилеты на даты перевозок в этот период, могут оформить вынужденный возврат (без взимания дополнительной платы) и получить полную стоимость за приобретенный авиабилет, обратившись по месту приобретения авиабилета.
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