Авиакомпания "Азимут", которая базируется в аэропорту г. Ростов-на-Дону "Платов", сообщила о приостановлении полетов по международному сообщению.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании «Азимут» по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса приостанавливаются полеты

из Ростова-на-Дону

- в Тель-Авив с 19 марта по 26 апреля 2020 года

- в Бишкек с 31 марта по 26 мая 2020 года включительно

из Краснодара

- в Мюнхен до 31 мая 2020 года

Пассажиры, оформившие авиабилеты на даты перевозок в этот период, могут оформить вынужденный возврат (без взимания дополнительной платы) и получить полную стоимость за приобретенный авиабилет, обратившись по месту приобретения авиабилета.