Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни россиян. Затронул он и планы на весенний и летний отдых.
Курс на внутренний туризм
Спрос на международные поездки снизился на фоне вспышки вируса, которая уже привела к его распространению почти в 60 странах. Летние каникулы могут быть отменены в этом году по всему миру, поскольку туристы предпочитают отказываться от путешествий, боясь заразиться, пишет CNBC.
Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь не рекомендуется посещать Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Там также предупредили, что с целью предотвращения распространения заболевания введены временные ограничения на авиаперевозки пассажиров в Германию, Францию и Испанию.
Авиакомпании уже предупредили, что вспышка скажется на их прибыли, и, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), кризис обойдется отрасли более чем в 29 миллиардов долларов в 2020 году.
Будут ли отложенными путешествия или люди предпочтут другие направления или вообще не будет никаких путешествий?
Алексан Мкртчян
директор сети туристических агентств "Розовый слон"
"Есть два варианта развития ситуации. Вариант первый - все международные направления закрывают до 1 мая 2020 года, кстати, локальная авиакомпания "Азимут" уже приостановила сообщение с Тель-Авивом и Мюнхеном. Сейчас решается вопрос по направлению Ереван. Если с 1 мая 2020 года запрет снимают, то все, что было запланировано - состоится, потому что большая часть брони - лето.
Удастся ли погасить вспышку коронавируса до мая-июня - вопрос. Если нет, тогда второй вариант - отдых в России. Мы к нему готовы. Поскольку мы живем на юге, то самые перспективные направления это Крым и курорты Краснодарского края.
Через нас проходят все транспортные потоки как из европейской, так и азиатской части России, если говорить об автомобильном и железнодорожном транспорте. Например, через Ростов будет проходить 5 маршрутов поездов до Симферополя.
Если говорить про авиасообщение - та же компания "Азимут" в 1,5 раза увеличивает количество рейсов в Симферополь.
Таким образом, по летнему зарубежному отдыху я рекомендую немного подождать прояснения ситуации, а вот майские праздники уже можно бронировать внутренние направления"
Туристическое агентство "Розовый слон"
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92
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