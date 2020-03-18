Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни россиян. Затронул он и планы на весенний и летний отдых.

директор сети туристических агентств "Розовый слон"

"Есть два варианта развития ситуации. Вариант первый - все международные направления закрывают до 1 мая 2020 года, кстати, локальная авиакомпания "Азимут" уже приостановила сообщение с Тель-Авивом и Мюнхеном. Сейчас решается вопрос по направлению Ереван. Если с 1 мая 2020 года запрет снимают, то все, что было запланировано - состоится, потому что большая часть брони - лето.

Удастся ли погасить вспышку коронавируса до мая-июня - вопрос. Если нет, тогда второй вариант - отдых в России. Мы к нему готовы. Поскольку мы живем на юге, то самые перспективные направления это Крым и курорты Краснодарского края.

Через нас проходят все транспортные потоки как из европейской, так и азиатской части России, если говорить об автомобильном и железнодорожном транспорте. Например, через Ростов будет проходить 5 маршрутов поездов до Симферополя.

Если говорить про авиасообщение - та же компания "Азимут" в 1,5 раза увеличивает количество рейсов в Симферополь.

Таким образом, по летнему зарубежному отдыху я рекомендую немного подождать прояснения ситуации, а вот майские праздники уже можно бронировать внутренние направления"

Туристическое агентство "Розовый слон"

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 92