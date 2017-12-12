Glister Kids — новая детская линейка от Amway

Компания Amway разработала новую детскую линейку для гигиены полости рта.

Из-за более тонкой зубной эмали, дети не могут пользоваться «взрослыми» средствами для полости рта. Специальная детская зубная паста и щетки очищают зубы, предотвращают развитие кариеса, защищают эмаль, не повреждая нежную поверхность десен. Яркие цвета и рисунки на продуктах Glister™Kids превращают чистку зубов в увлекательное занятие, приучая к правильному уходу за полостью рта. Все предметы Glister™ Kids созданы с учетом особенностей растущих зубов и десен детей от 2 до 6 лет.

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