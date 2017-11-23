BOSE ShowMatch RoadShow 2017 в Ростове-на-Дону

Впервые в России, при участии Ростова-на-дону, состоялось интереснейшее событие – BOSE ShowMatch RoadShow 2017.

Российское представительство компании BOSE Professional собрало профессионалов на демонстрацию возможностей нового линейного массива ShowMatch. Так же был проведён однодневный обучающий семинар «Звукоусилительные системы BOSE для объектов культурного и спортивного назначения», по итогам которого выданы сертификаты от BOSE Professional.



Фирменный салон BOSE

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