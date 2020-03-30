В рамках разрабатываемого по поручению губернатора области Василия Голубева комплекса мер поддержки экономики, минэкономразвития области совместно с РРАПП с 27.03.2020 запустили специальный льготный кредитный продукт для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, дополнительного образования, спорта.
По поручению губернатора заработал льготный кредитный продукт для малого бизнеса
Сумма льготного займа – до трех миллионов рублей, который предоставляют на срок до трех лет. Процентная ставка – 1% годовых (при наличии залогового обеспечения). Очень важно, что предусмотрена отсрочка по платежам по основному долгу до шести месяцев.
Для перечисленных категорий предпринимателей, ранее получивших льготные кредиты в РРАППе, также предусмотрена возможность отсрочки платежа по погашению основного долга и снижения процентной ставки до 1%.
Кроме того, введен мораторий на подачу исковых заявлений в отношении заемщиков-должников на период действия режима повышенной готовности.
Подробнее с условиями льготного продукта можно ознакомиться по телефонам горячей линии (8-804-333-32-31, 8-863-308-19-11) и на официальном сайте Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства.
Это только один из инструментов, направленных на поддержку малого предпринимательства.
Напомним, что губернатор поручил правительству области до 2 апреля разработать областной план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и сохранению стабильности социальной сферы.
Для решения этих задач создана специальная рабочая группа в состав которой, наряду с членами правительства области, вошли представители бизнеса, уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководители ведущих бизнес-объединений.
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