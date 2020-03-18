Rolls-Royce Motor Cars приостанавливает производство на заводе в Гудвуде с 23 марта сроком на две недели

Далее последуют плановые ежегодные двухнедельные заводские каникулы, приуроченные к Пасхе. Меры направлены на охрану здоровья и благосостояния работников предприятия компании.

Сотрудники, не занятые в производстве, продолжат обеспечивать операционную деятельность компании, работая в головном офисе или удаленно. В компании введены меры социального дистанцирования.

Эти действия приняты в связи с введением правительством Великобритании дополнительных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

Исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос отметил: «Это непростое решение, однако здоровье и благополучие наших сотрудников первостепенно».