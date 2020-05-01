За сутки в Ростовской области число больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 83 человека. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 1026 человек.
В Ростовской области зарегистрировали 83 новых больных коронавирусом
Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (27), Новошахтинске (8), Кашарском (6), Белокалитвинском (4) районах, Звереве (4), Сальске (4), Волгодонске (3), Волгодонском (3), Тарасовском (3) районах, Азове (2), Шахтах (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Зерноградском (2), Кагальницком (2), Матвеево-Курганском (2), Егорлыкском (1), Красносулинском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Новочеркасске (1) и Таганроге (1).
Тяжёлых 11, выздоровели 98 человек.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе может быть введен режим ЧС в случае «лавинообразного и неконтролируемого нарастания числа инфицированных». Однако донской глава отметил, что введение таких мер является нежелательным и власти будут делать все возможное, чтобы не допустить такой сценарий.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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