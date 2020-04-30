«Масочный режим» вводится на территории Ростовской области с 1 мая

«В Ростовской области с 1 мая для всех граждан обязательно ношение лицевых масок или респираторов в случае посещения общественных мест: магазинов, аптек, медицинских учреждений, государственных организаций, рынков и так далее», – сказал губернатор.

Он пояснил, что общественный транспорт, включая такси, а также остановки, станции и вокзалы также считаются общественными местами и появляться там без маски с завтрашнего дня запрещено.

Глава области отметил, что следить за исполнением нововведения будут в том числе и руководители организаций, которым в ближайшее время направят соответствующие поручения.

Кроме того, в регионе до 11 мая продлили запрет на посещение мест захоронений