Соответствующий документ уже подписан Губернатором, а предусмотренные в нем изменения будут реализованы, в том числе по предложению главного санитарного врача региона.
«Масочный режим» вводится на территории Ростовской области с 1 мая
«В Ростовской области с 1 мая для всех граждан обязательно ношение лицевых масок или респираторов в случае посещения общественных мест: магазинов, аптек, медицинских учреждений, государственных организаций, рынков и так далее», – сказал губернатор.
Он пояснил, что общественный транспорт, включая такси, а также остановки, станции и вокзалы также считаются общественными местами и появляться там без маски с завтрашнего дня запрещено.
Глава области отметил, что следить за исполнением нововведения будут в том числе и руководители организаций, которым в ближайшее время направят соответствующие поручения.
Кроме того, в регионе до 11 мая продлили запрет на посещение мест захоронений
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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