По данным на 30 апреля в Ростовской области зафиксировано 943 заболевших
За последние сутки в Ростовской области выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусом
Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 13 городах и районах Ростовской области.
Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (46), Батайске (3), Донецке (1), Новошахтинске (4), Шахты (5), а также в Аксайском (2), Белокалитвинском (3), Егорлыкском (5), Константиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Пролетарском (1), Сальском (4), Чертковском (1) районах.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.