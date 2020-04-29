За сутки в Ростовской области выявили 86 новых случаев коронавируса

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.



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