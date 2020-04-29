Таким образом, по состоянию на 29 апреля общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией увечилось до 864
За сутки в Ростовской области выявили 86 новых случаев коронавируса
Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов (32), Батайск (6), Волгодонск (1), Новочеркасск (1), Таганрог (4), Шахты (2), а также в Азовском (2), Белокалитвинском (2), Веселовском (4), Егорлыкском (2), Зерноградском (10), Зимовниковском (2), Кагальницком (1), Каменском (3), Константиновском (1), Красносулинском (9), Морозовском (1), Сальском (2), Усть-Донецком (1) районах. На стационарном лечении находятся 155 человек. В тяжелом состоянии шесть пациентов. В обсервации — 34 человека.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
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