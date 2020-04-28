Всего в регионе по данным на 28 апреля зафиксировано 778 случаев заражения
За сутки в Ростовской области выявили 64 новых случая коронавируса
Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 15 городах и районах Ростовской области.
Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (15), Волгодонск (2), Зверево (8), Каменск-Шахтинский (3), Новошахтинск (6), Новочеркасск (1), а также в Азовском (2), Аксайском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (12), Каменском (1), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Октябрьском (2), Сальском (6) районах.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что выход на плато в регионе ожидается в конце апреля-начале мая. Это будет возможно при строгом соблюдении карантинных норм.
C 31 марта в Ростовской области был введен режим самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
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