В Ростовской области за сутки выявлено еще 65 больных коронавирусной инфекцией
В Ростовской области число больных COVID-19 превысило 700 человек
Всего в регионе зафиксировано 714 случаев заражения, выздоровели 42 человека. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, новые заболевшие проживают в 25 городах и районах региона.
В частности, заражения зарегистрированы в Ростове (12), Батайске (2), Волгодонске (1), Гуково (3), Донецке (6), Зверево (5), Каменск-Шахтинском (3), Новочеркасске (1), Таганроге (2), Шахтах (2), а также в Азовском районе (1), Аксайском (1), Белокалитвинском (7), Волгодонском (1), Дубовском (2), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Кашарском (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Обливском (3), Пролетарском (4), Сальском (2).
Напомним, 24 апреля стало известно о первом умершем от коронавируса пациенте в регионе. Он скончался еще 17 апреля. В заключении патологоанатома в качестве причин смерти значатся двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирусная инфекция.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что выход на плато в регионе ожидается в конце апреля-начале мая. Это будет возможно при строгом соблюдении карантинных норм.
C 31 марта в Ростовской области был введен режим самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
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