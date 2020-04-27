В Ростовской области число больных COVID-19 превысило 700 человек

Всего в регионе зафиксировано 714 случаев заражения, выздоровели 42 человека. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.



По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, новые заболевшие проживают в 25 городах и районах региона.

В частности, заражения зарегистрированы в Ростове (12), Батайске (2), Волгодонске (1), Гуково (3), Донецке (6), Зверево (5), Каменск-Шахтинском (3), Новочеркасске (1), Таганроге (2), Шахтах (2), а также в Азовском районе (1), Аксайском (1), Белокалитвинском (7), Волгодонском (1), Дубовском (2), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Кашарском (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Обливском (3), Пролетарском (4), Сальском (2).



Напомним, 24 апреля стало известно о первом умершем от коронавируса пациенте в регионе. Он скончался еще 17 апреля. В заключении патологоанатома в качестве причин смерти значатся двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирусная инфекция.



Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что выход на плато в регионе ожидается в конце апреля-начале мая. Это будет возможно при строгом соблюдении карантинных норм.

