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65 случаев заболевания COVID-19 выявили в Ростовской области

Таким образом, по состоянию на 26 апреля общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией увечилось до 649 на Дону. 

Всего 40 человек выздоровели, один умер.

На стационарном лечении находятся 125  человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека. Получившие положительные тесты за последние сутки  проживают в 19 городах и районах Ростовской  области

Новые больные зарегистрированы в Ростове (24), Батайске (3), Зверево (2), Новошахтинске (1), Новочеркасске (3), городе Шахты (5), в районах Азовском (4), Аксайском (1), Белокалитвинском (1), Верхнедонском (1), Веселовском (1), Заветинском (9), Зерноградском (1), Куйбышевском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (2), Ремонтненском (1),Семикаракорском (1), Чертковском (3).

В правительстве уточнили, что всего проведено уже 26 025 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 983.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
 

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Мария Езус,
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