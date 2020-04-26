Таким образом, по состоянию на 26 апреля общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией увечилось до 649 на Дону.
65 случаев заболевания COVID-19 выявили в Ростовской области
Всего 40 человек выздоровели, один умер.
На стационарном лечении находятся 125 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека. Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области
Новые больные зарегистрированы в Ростове (24), Батайске (3), Зверево (2), Новошахтинске (1), Новочеркасске (3), городе Шахты (5), в районах Азовском (4), Аксайском (1), Белокалитвинском (1), Верхнедонском (1), Веселовском (1), Заветинском (9), Зерноградском (1), Куйбышевском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (2), Ремонтненском (1),Семикаракорском (1), Чертковском (3).
В правительстве уточнили, что всего проведено уже 26 025 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 983.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
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