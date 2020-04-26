65 случаев заболевания COVID-19 выявили в Ростовской области

Всего 40 человек выздоровели, один умер.

На стационарном лечении находятся 125 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека. Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области

Новые больные зарегистрированы в Ростове (24), Батайске (3), Зверево (2), Новошахтинске (1), Новочеркасске (3), городе Шахты (5), в районах Азовском (4), Аксайском (1), Белокалитвинском (1), Верхнедонском (1), Веселовском (1), Заветинском (9), Зерноградском (1), Куйбышевском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (2), Ремонтненском (1),Семикаракорском (1), Чертковском (3).

В правительстве уточнили, что всего проведено уже 26 025 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 983.