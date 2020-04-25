Всего в регионе по данным на 25 апреля зарегистрировано 584 больных коронавирусом.
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека
24 апреля стало известно о первом умершем от коронавируса пациенте в регионе. Он скончался еще 17 апреля. В заключении патологоанатома в качестве причин смерти значатся двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирусная инфекция.
69 пациентов с новым коронавирусом госпитализированы в Ростове в Центральную городскую больницу им. Семашко. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, но к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены трое.
37 человек выздоровели в Ростовской области от нового коронавируса. Все выздоровевшие выписаны из медицинских учреждений после двух отрицательных тестов на COVID-19.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.