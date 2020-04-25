В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека

24 апреля стало известно о первом умершем от коронавируса пациенте в регионе. Он скончался еще 17 апреля. В заключении патологоанатома в качестве причин смерти значатся двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирусная инфекция.

69 пациентов с новым коронавирусом госпитализированы в Ростове в Центральную городскую больницу им. Семашко. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, но к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены трое.

37 человек выздоровели в Ростовской области от нового коронавируса. Все выздоровевшие выписаны из медицинских учреждений после двух отрицательных тестов на COVID-19.