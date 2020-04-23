За последние сутки в Ростовской области выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом

По данным на 23 апреля, в Ростовской области зафиксировано 469 случаев коронавирусной инфекции. Получившие положительные тесты проживают в 18 городах и районах области. Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (21), Батайске (10), Новошахтинске (6), Шахтах (6), Мясниковском (5), Аксайском (4) районах, Звереве (4), Заветинском (3), Кашарском (2), Сальском (2), Азовском (1), Багаевском (1), Зерноградском (1), Матвеево-Курганском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Шолоховском (1) районах и Донецке (1). Из общего числа всех больных новой коронавирусной инфекцией, 93 человека находятся на стационарном лечении. В тяжелом состоянии три пациента. В обсервации — 25 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3439 человек, из них на самоизоляции по месту жительства — 3414.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.

