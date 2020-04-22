За последние сутки в Ростовской области выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом

По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, коронавирус протекает бессимптомно у 45% пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается менее, чем у 3% заболевших. Наибольший процент больных — 60% — в возрасте от 30 до 59 лет. Следом идут люди в возрасте от 18 до 30 лет (17%), старше 60 лет (13%) и дети (7,2%).

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.

