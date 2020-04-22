По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. 18 человек выздоровели.
За последние сутки в Ростовской области выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом
За минувшие сутки поступили данные о 52 новых случаях заражения в регионе. Получившие новые положительные тесты проживают в 16 городах и районах области. Больше всего новых больных зарегистрировано в Донецке (17), Шахтах (7), Ростове-на-Дону (6), Куйбышевском (5) и Белокалитвинском (3) районах. По два больных – в Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах, по одному – в Батайске, Звереве, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонском, Красносулинском, Семикаракорском и Тарасовском районах.
По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, коронавирус протекает бессимптомно у 45% пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается менее, чем у 3% заболевших. Наибольший процент больных — 60% — в возрасте от 30 до 59 лет. Следом идут люди в возрасте от 18 до 30 лет (17%), старше 60 лет (13%) и дети (7,2%).
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
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