За сутки в Ростовской области число больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 54 человек. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 346 человека.
В Ростовской области зарегистрировали 54 новых больных коронавирусом
По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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