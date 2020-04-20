В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом
За сутки в Ростовской области число больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 60 человек. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 292 человека.
По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области. «Наибольшее число новых заболевших — 15 человек — из Донецка, 13 — из Ростова-на-Дону, 5 — из Батайска, 4 — из Сальского района, по 3 больных — из Шахт, Белокалитвинского, Матвеево-Курганского и Мясниковского районов. По два подтверждённых диагноза — в Звереве и Семикаракорском районе. По одному больному подтверждено в Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Азовском, Ремонтненском, Целинском и Шолоховском районах», — сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области. Под медицинским наблюдением находятся 2192 человека, из них на самоизоляции по месту жительства — 2180. Снято с медицинского наблюдения 10109 человек.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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