В Ростовской области зарегистрировали 29 новых больных коронавирусом

Получившие положительные тесты 29 человек – из девяти территорий. Наибольшее число заболевших – 11 человек – из Ростова-на-Дону, еще шестеро – из Азовского района, четыре человека – из Аксайского района, три – из Зверева. По одному новому больному зарегистрировано в Боковском, Каменском, Обливском районах, Гукове, Красном Сулине.



Ранее власти объяснили причину резкого роста заболевших в Батайске. Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, причиной стало нарушение режима самоизоляции местной жительницей.



По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.



Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

