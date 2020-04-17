За сутки число больных коронавирусом в РО выросло на 23 человека

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время брифинга. Таким образом, общее число заболевших в донском регионе достигло 168 человек.



Новые случаи зарегистрированы в Батайске (6), Белокалитвинском районе (5), в Ростове, Шахтах, Красносулинском и Мартыновском районах по два человека, Егорлыкском, Пролетарском, Мясниковском районах и городе Донецке — по одному новому заболевшему. Выздоровели 12 человек.



Ранее власти объяснили причину резкого роста заболевших в Батайске. Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, причиной стало нарушение режима самоизоляции местной жительницей.



По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.



«Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Это примерно половина заболевших. Вовлекаются и наиболее рискованные группы. Появились больные старше 60 лет, таких у нас уже 11 человек», — отметил он.