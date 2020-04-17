За сутки число больных коронавирусом в РО выросло на 23 человека

По данным на 17 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 23 новых больных коронавирусной инфекцией
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По данным на 17 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 23 новых больных коронавирусной инфекцией
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время брифинга. Таким образом, общее число заболевших в донском регионе достигло 168 человек.
Новые случаи зарегистрированы в Батайске (6), Белокалитвинском районе (5), в Ростове, Шахтах, Красносулинском и Мартыновском районах по два человека, Егорлыкском, Пролетарском, Мясниковском районах и городе Донецке — по одному новому заболевшему. Выздоровели 12 человек.
Ранее власти объяснили причину резкого роста заболевших в Батайске. Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, причиной стало нарушение режима самоизоляции местной жительницей.
По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.
«Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Это примерно половина заболевших. Вовлекаются и наиболее рискованные группы. Появились больные старше 60 лет, таких у нас уже 11 человек», — отметил он.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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