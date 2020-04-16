За сутки, по данным на 16 апреля, в Ростовской области было зарегистрировано 41 новый больной коронавирусом. Общее число больных в регионе достигло 145 человек.
На Дону за сутки зарегистрировали 41 нового больного коронавирусом
По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, новые зараженные зарегистрированы в 11 территориях области. Восемь из новых больных — дети.
«Наибольшее число заболевших — 14 человек — из Батайска, еще 10 человек из Ростова-на-Дону. По четыре человека с положительным тестом — в Азовском и Кашарском районах, по два — в Аксайском и Верхнедонском, по одному — в Каменске-Шахтинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Сальском и Целинском районах», — сказано в сообщении.
Под медицинским наблюдением находятся 1403 человека, из них на самоизоляции по месту жительства — 1388. Выздоровели 10 человек.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.
«Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Это примерно половина заболевших. Вовлекаются и наиболее рискованные группы. Появились больные старше 60 лет, таких у нас уже 11 человек», — отмечал он.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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