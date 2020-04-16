На Дону за сутки зарегистрировали 41 нового больного коронавирусом

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, новые зараженные зарегистрированы в 11 территориях области. Восемь из новых больных — дети.



«Наибольшее число заболевших — 14 человек — из Батайска, еще 10 человек из Ростова-на-Дону. По четыре человека с положительным тестом — в Азовском и Кашарском районах, по два — в Аксайском и Верхнедонском, по одному — в Каменске-Шахтинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Сальском и Целинском районах», — сказано в сообщении.

