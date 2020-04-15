За последние сутки в Ростовской области подтвердили коронавирус еще у шести человек. Таким образом в донском регионе на данный момент зафиксировано 104 случаев коронавируса.
За сутки в Ростовской области 6 человек заболели коронавирусом
По данным пресс-службы губернатора донского региона, из шести новых больных один человек — житель Шахт, остальные проживают в Ростове. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся семь детей с подтвержденным диагнозом.
«Состояние большинства заболевших на сегодня удовлетворительное. Четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии», — сказано в сообщении пресс-службы.
В общей сложности, под медицинским наблюдением в регионе сейчас находятся 1517 человека, из них на самоизоляции по месту жительства –1516.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.
«Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Это примерно половина заболевших. Вовлекаются и наиболее рискованные группы. Появились больные старше 60 лет, таких у нас уже 11 человек», — отмечал он.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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