За сутки в Ростовской области 6 человек заболели коронавирусом

По данным пресс-службы губернатора донского региона, из шести новых больных один человек — житель Шахт, остальные проживают в Ростове. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся семь детей с подтвержденным диагнозом.



«Состояние большинства заболевших на сегодня удовлетворительное. Четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии», — сказано в сообщении пресс-службы.

В общей сложности, под медицинским наблюдением в регионе сейчас находятся 1517 человека, из них на самоизоляции по месту жительства –1516.



Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.



«Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Это примерно половина заболевших. Вовлекаются и наиболее рискованные группы. Появились больные старше 60 лет, таких у нас уже 11 человек», — отмечал он.