Роспотребнадзор предсказал рост числа больных COVID-19 на Дону

«В Ростовской области ситуация пока на подъеме, каждый день есть прирост заболевших и мы пока не видим ни плато, ни пика. Пятница—суббота этой недели позволят спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации», — заявил он.



По данным на 13 апреля в Ростовской области зафиксировано 78 случаев коронавируса. Кроме того, в Ростовской области проходят лечение три человека, диагноз у которых был подтвержден в Москве. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровевших в регионе — пятеро.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

