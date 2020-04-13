В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, десять человек из новых больных — жители Ростова. Четыре человека из Батайска и Донецка, по два — из Аксайского и Милютинского районов, по одному — из Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов.



Таким образом, всего в донском регионе зарегистрировано 78 случаев нового заболевания. Кроме того, в Ростовской области проходят лечение три человека, диагноз у которых был подтвержден в Москве. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровевших в регионе — пятеро.

