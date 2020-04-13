По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, десять человек из новых больных — жители Ростова. Четыре человека из Батайска и Донецка, по два — из Аксайского и Милютинского районов, по одному — из Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов.
Таким образом, всего в донском регионе зарегистрировано 78 случаев нового заболевания. Кроме того, в Ростовской области проходят лечение три человека, диагноз у которых был подтвержден в Москве. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровевших в регионе — пятеро.
Под медицинским наблюдением находятся 1 804 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 705.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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