18+

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, десять человек из новых больных — жители Ростова. Четыре человека из Батайска и Донецка, по два — из Аксайского и Милютинского районов, по одному — из Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов.

Таким образом, всего в донском регионе зарегистрировано 78 случаев нового заболевания. Кроме того, в Ростовской области проходят лечение три человека, диагноз у которых был подтвержден в Москве. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровевших в регионе — пятеро.
 

Под медицинским наблюдением находятся 1 804 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 705.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день

Мария Езус,
Комментарии

Наши проекты