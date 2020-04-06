Ростовская лаборатория особо опасных инфекций получила статус референс-центра. Как сообщает пресс-служба губернатора, решение об этом приняла главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Ростовской лаборатории особо опасных инфекций присвоен статус референс-центра
Теперь ростовская лаборатория сможет более оперативно проводить тестирование пациентов с предварительным положительным тестом на коронавирус. Ранее такие тесты направлялись в референс-центры Москвы и Новосибирска.
Напомним, по данным на 10 часов утра 6 апреля, в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще у пятерых - предварительно положительные тесты, их тесты дополнительно проверяются.
«Сегодня лаборатория оперативно установила предварительные положительные тесты еще у трёх человек», - говорится в сообщении.
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