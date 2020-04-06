Заявку в Минздрав РФ на централизованную поставку 162 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сделали донские власти.
На Дону ожидают централизованную поставку 162 аппаратов ИВЛ
Такое решение принял губернатор Василий Голубев. Также по его инициативе проводится закупка еще 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на официальном портале донского правительства.
Всего в настоящее время в медучреждениях региона готовы к работе 653 аппарата ИВЛ, для приема больных новой коронавирусной инфекцией оборудовано 941 место. Еще более 600 коек будут готовы до конца апреля.
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
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