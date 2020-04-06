Такое решение принял губернатор Василий Голубев. Также по его инициативе проводится закупка еще 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщается на официальном портале донского правительства.

Всего в настоящее время в медучреждениях региона готовы к работе 653 аппарата ИВЛ, для приема больных новой коронавирусной инфекцией оборудовано 941 место. Еще более 600 коек будут готовы до конца апреля.