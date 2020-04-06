Продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж).
Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.
В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Постановление вступило в силу с момента опубликования.
Кроме того, кабмин ввел упрощенный порядок регистрации ряда медицинских изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. К таким изделиям отнесены различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, а также медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.
Любое одноразовое изделие из перечня можно реализовывать на территории России даже без разрешения Росздравнадзора, если такие изделия прошли регистрацию в стране-изготовителе.
Получить регистрационное удостоверение в упрощенном порядке - за три дня, отправив документы в электронной форме - можно будет только до 1 января 2021 года.
Как сообщала «РнД.Собака.ru», 31 марта в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
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