Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Постановление вступило в силу с момента опубликования.

Кроме того, кабмин ввел упрощенный порядок регистрации ряда медицинских изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. К таким изделиям отнесены различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, а также медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.

Любое одноразовое изделие из перечня можно реализовывать на территории России даже без разрешения Росздравнадзора, если такие изделия прошли регистрацию в стране-изготовителе.

Получить регистрационное удостоверение в упрощенном порядке - за три дня, отправив документы в электронной форме - можно будет только до 1 января 2021 года.