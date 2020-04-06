Правительство Ростовской области в воскресенье, 5 апреля, опубликовало постановление, которое вводит новые ограничительные мероприятия в регионе для недопущения распространения коронавирусной инфекции
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Правительство Ростовской области в воскресенье, 5 апреля, опубликовало постановление, которое вводит новые ограничительные мероприятия в регионе для недопущения распространения коронавирусной инфекции
Так, на всей территории области запрещена плановая госпитализация пациентов для проведения лечения. Также под запрет попало посещение поликлиник. Исключение составляют случаи, когда отмена планового посещения может нанести вред жизни и здоровью граждан.
Кроме того, на территории региона запретили посещение лесов, охотничьих угодий и охоту. Запрет не касается тех, для кого это является профессиональной деятельностью.
Также, согласно внесенным изменениям, губернатор до особого распоряжения запретил проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий. При этом ничего не сказано о посещении служб в храмах или мечетях. Известно, что единственная в Ростове синагога фактически не принимает прихожан с самого начала режима самоизоляции.
Согласно тексту документа, с 4 по 30 апреля школы Ростовской области будут работать в дистанционном режиме. Детские сады не будут работать до 12 апреля. О том, как будет проходить их работа после указанной даты, не сказано.
При этом в документе, подписанном губернатором, отдельно прописано, что во время действия режима самоизоляции не запрещена работа розничных рынков, где продаются товары первой необходимости и продукты питания.
Как сообщала «РнД.Собака.ru», 31 марта в донском регионе ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
В настоящее время в Ростовской области зафиксировано 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще пять человек находятся под подозрением, их тесты дополнительно проверяются.
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