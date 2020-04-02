В Ростовской области положительный анализ на коронавирус подтвердили еще у четырех человек. Таким образом, общее количество зараженных в регионе достигло девяти.

В пресс-службе администрации Ростова сообщили, что среди зараженных — двое ростовчан, которые недавно вернулись из США и Мексики. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще один больной — житель Новошахтинска, который вернулся из Москвы. Четвертая заболевшая — жительница Семикаракорска, которая недавно вернулась из-за рубежа.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, на сегодняшний день на проверке по коронавирусу находятся анализы еще двух жителей региона.

Напомним, первый случай коронавируса в Ростовской области был обнаружен 25 марта. Зараженной оказалась девушка, которая вернулась из Таиланда. Вторым заболевшим стал мужчина, вернувшийся из Франции.

Кроме того, 31 марта коронавирус подтвердился сразу у трех пациентов. по данным региональных властей, это молодые люди, вернувшиеся из-за рубежа. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.