В Ростовской области положительный анализ на коронавирус подтвердили еще у четырех человек. Таким образом, общее количество зараженных в регионе достигло девяти.
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В Ростовской области положительный анализ на коронавирус подтвердили еще у четырех человек. Таким образом, общее количество зараженных в регионе достигло девяти.
В пресс-службе администрации Ростова сообщили, что среди зараженных — двое ростовчан, которые недавно вернулись из США и Мексики. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще один больной — житель Новошахтинска, который вернулся из Москвы. Четвертая заболевшая — жительница Семикаракорска, которая недавно вернулась из-за рубежа.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, на сегодняшний день на проверке по коронавирусу находятся анализы еще двух жителей региона.
Напомним, первый случай коронавируса в Ростовской области был обнаружен 25 марта. Зараженной оказалась девушка, которая вернулась из Таиланда. Вторым заболевшим стал мужчина, вернувшийся из Франции.
Кроме того, 31 марта коронавирус подтвердился сразу у трех пациентов. по данным региональных властей, это молодые люди, вернувшиеся из-за рубежа. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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Фото и материалы: Пресс служба губернатора Ростовской области
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