Для защиты от коронавируса медицинские маски можно заменить самодельными аналогами из ткани или шерсти, рассказал иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

"Они хороши, только нужно их почаще стирать. Раз в два часа, хотя бы пять масок в день менять" - прокомментировал Костинов. Врач также отметил, что после стирки маски необходимо прогладить.

По словам Костинова, самодельные маски нельзя сравнивать со специальными медицинскими, но это "лучше, чем ничего".

Кроме того, хорошей альтернативой маскам являются строительные респираторы, особенно для тех, кому приходится контактировать с зараженными.



По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

