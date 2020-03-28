Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Но в таком случае нужно регулярно проветривать помещение и не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать нужно и упаковки продуктов после их доставки домой.
Роспотребнадзор считает, что нужно полностью исключить посещение общественных мест, в том числе площадки во дворах и парках.
«Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам... После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко)»,— говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор напоминает, что при ряде условий коронавирус может сохранять жизнеспособность больше трех суток.
В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Ростове, Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.