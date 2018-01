Ростовский бренд L1FT выпустил новую коллекцию

Бренд L1FT выпустил капсульную коллекцию THEGOPNIK, в которой иронично обыграл главную тему сезона – ЧМ-2018, замиксовав ее с ключевыми чертами ростовского характера – любовью к понтам, сленгу и эстетизации гопничества. Майки с тегом «чоткий» и футбольным мячом в виде розы, бейсболки с логотипом THEGOPNIK, можно дарить в качестве памятного сувенира гостям чемпионата, если, конечно, не жалко.

Основная коллекция L1FTSS2018 посвящена ростовским девушкам, о чем красноречиво гласят надписи The Queen of fucking everything, а также сочетание спортивного стиля с гламуром. Все, как у нас носят.