В ТРК «Горизонт» откроют магазин Geox

Магазин итальянского производителя обуви и одежды откроется в марте.

Марка известна тем, что производит обувь и верхнюю одежду, обладающую улучшенными свойствами воздухопроницаемости и устойчивости к влаге. В числе уникальных технологий компании амортизирующая система Xand, мягкая анатомическая подошва Xense, система Net Breathing System, обеспечивающая воздухнопроницаемость по всей поверхности стопы, водоотталкивающая система Amphibiox, линия легких и гибких кроссовок Nebula.

В новом магазине Geox в Ростове будут представлены мужская, женская и детская коллекции обуви и верхней одежды.