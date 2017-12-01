Легкие металлы: в Ростов привезли бренд Olovo

Одежда Советской эпохи хороша в мелочах: от расположения пуговиц до внутренних строчек. Лаконичность, многофункциональность и детальность повторяются и в коллекциях Маланина и Теплицкого: гимнастерки, классические куртки танкистов, длиннополые офицерские шинели и штормовки выполнены по современным технологиям из натуральных материалов. Узнаваемость телогреек, представленных в нескольких оттенках, и олимпиек из шерсти мериноса с надписью «СССР» зашкаливает, а палубные ботинки и тропические панамы покупают не только мужчины, но и женщины. Кстати, ответ на, пожалуй, самый волнующий из всех вопросов получен: свое имя бред получил в честь оловянного солдатика - символа счастливого детства и мира. А если будете в столице, то держите курс на Старый Арбат - первый монобрендовый магазин с оригинальными ящиками от ручного пулемета Дегтярева с боевыми формулярами, столами из ящиков АК-47 и стеллажи из 30-летних досок обосновался именно здесь.

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