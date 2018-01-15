День Redken в салоне Dessange

26 января технолог Redken Максим Зотов проведет презентацию процедуры «Бондинг» в салоне красоты Dessange в Галерее «Астор».

«Бондинг» - это салонная процедура, которую рекомендуется делать до или после окрашивания волос. Она восстанавливает ph-волоса и связи в его структуре. В результате сокращаются или нейтрализуются последствия химического и термического воздействия на волосы, они становятся мягкими и блестящими.

В день презентации процедуру можно будет сделать бесплатно, она будет предоставляться бонусом к окрашиванию.

Салон Dessange, Галерея «Астор», Буденновский пр., 49/97