Ростов-на-Дону, Нальчик и Пятигорск в июне 2017 дают старт безумно дерзкой, безумно матовой, безумно желанной и безумно прекрасной новинке Matte Shaker от Lancôme. 3 июня загляни в модный Lip Art Bar by Lancôme, где тебя будут ждать на самый дерзкий в этом сезоне макияж губ.
Хитроумный шейкер, наполненный коктейлем инноваций и встряхнувший мир макияжа с его устоявшимися классическими правилами станет главным героем этого яркого события. Это больше, чем просто make up. 7 сочных матовых оттенков, модный аппликатор Cushion и, конечно, уникальная матовая формула с эффектом «второй кожи».
Меню Lip Art Bar by Lancôme:
* Макияж от лучших визажистов марки.
* Скидка 30% на продукцию Lancôme.
Подарки при покупке продукции Lancôme*:
* от 4 000 руб. – набор из двух миниатюр ухода
* от 5 000 руб. – ночная маска для устранения признаков усталости Energie de Vie
* от 6 000 руб. – набор из ночной маски для устранения признаков усталости Energie de Vie и туши Hypnôse
#БЕЗУМНОМАТОВАЯ #LANCOMERUSSIA
2 июня 2017
РИВ ГОШ ТРК «Мегацентр Горизонт», г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2
23 июня 2017
РИВ ГОШ ун-г Центральный, г. Нальчик, пр. Ленина, 34
24 июня 2017
РИВ ГОШ ул. Крайнего, 56, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56
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