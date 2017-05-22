Ростов-на-Дону, Нальчик и Пятигорск в июне 2017 дают старт безумно дерзкой, безумно матовой, безумно желанной и безумно прекрасной новинке Matte Shaker от Lancôme. 3 июня загляни в модный Lip Art Bar by Lancôme, где тебя будут ждать на самый дерзкий в этом сезоне макияж губ.

Хитроумный шейкер, наполненный коктейлем инноваций и встряхнувший мир макияжа с его устоявшимися классическими правилами станет главным героем этого яркого события. Это больше, чем просто make up. 7 сочных матовых оттенков, модный аппликатор Cushion и, конечно, уникальная матовая формула с эффектом «второй кожи».

Меню Lip Art Bar by Lancôme:

* Макияж от лучших визажистов марки.

* Скидка 30% на продукцию Lancôme.

Подарки при покупке продукции Lancôme*:

* от 4 000 руб. – набор из двух миниатюр ухода

* от 5 000 руб. – ночная маска для устранения признаков усталости Energie de Vie

* от 6 000 руб. – набор из ночной маски для устранения признаков усталости Energie de Vie и туши Hypnôse

#БЕЗУМНОМАТОВАЯ #LANCOMERUSSIA

2 июня 2017 РИВ ГОШ ТРК «Мегацентр Горизонт», г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2

23 июня 2017

РИВ ГОШ ун-г Центральный, г. Нальчик, пр. Ленина, 34

24 июня 2017

РИВ ГОШ ул. Крайнего, 56, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56