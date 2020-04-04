Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин в субботу, 4 апреля, сообщил о том, что его супруга Дарья родила девочку.
У главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина родилась пятая дочь
Для Валерия и Дарьи этот ребенок стал вторым, в 2018 году у них родилась дочь Даша. Также у наставника ростовчан есть дочери Мария и Валерия от первого брака и внебрачная дочь Вероника.
"Ростов" уже поздравил наставника с пополнением в семье: "Пусть малышка всегда радует родителей".
Напомним, Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года, под его руководством южане сыграли 70 матчей – 28 побед, 21 поражение и 21 ничья. В текущем розыгрыше российской премьер-лиги желто-синие после 22 игр с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице
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