Дончан приглашают поучаствовать в конкурсах читательских отзывов, трейлеров и буктрейлеров

Конкурсы проводятся в рамках второго Международного конгресса волонтеров культуры, медиа и познавательного туризма и фестиваля #Узнай Россию. Донское слово. Нужно рассказать о любимых произведениях русской литературы, их постановках или экранизациях так, чтобы русскую литературу стали читать миллиарды.

«У участников широчайший выбор. Это и литературное наследие А.П. Чехова – безусловного лидера по количеству российских и зарубежных экранизаций и постановок. Тем более что в нынешнем году мы отмечаем 160-летний юбилей выдающегося уроженца Таганрога. Это, безусловно, М.А. Шолохов, автор бессмертного «Тихого Дона», лично утверждавший состав актеров для первой экранизации романа. Это и родившийся в Феодосии, но просиявший как писатель именно на Дону В.А. Закруткин», – отметил член ОП РФ, руководитель объединенного оргкомитета конгресса и фестиваля Леонид Шафиров.

Возраст участников не ограничен. Конкурсные работы принимаются до 1 июля 2020 года. Победителей ждут денежные призы и литературный тур по краю Тихого Дона. Ознакомиться с подробными условиями конкурса отзывов о литературных произведениях можно здесь, конкурса буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных постановок – здесь.