Таковы результаты исследования, проведенного компанией «А+С Транспроект», работающей под брендом SIMETRA.
Ростов занял 21 место в рейтинге качества общественного транспорта
Донская столица набрала 57,6 балла. Как отмечают авторы рейтинга, парк подвижного состава можно назвать сбалансированным: доля транспортных средств большой вместимости достигает порядка 57%, при этом соблюдены сроки их эксплуатации. При этом отмечается и негативный момент — доля исправного подвижного состава не превышает 3/4.
«Скоростной магистральный транспорт развит слабо. Трамвай, самый реальный кандидат на эту роль, обеспечен минимальным приоритетом: процент обособления путей составляет только 27,2%. К положительным факторам относится геометрия маршрутов: средний коэффициент непрямолинейности (1,59) незначительно превышает рекомендуемое значение», — говорится в исследовании.
Напомним, в донской столице в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта» освоят свыше 24,9 млрд руб. до 2035 года.
Среди задач программы — увеличение доли граждан, которые используют общественный транспорт, улучшение условий перевозок, оптимизация маршрутов, разработка гибкой системы тарификации и подготовка дорожной инфраструктуры для обеспечения безопасности жителей города. Также в рамках этой программы ранее предлагалось ввести возможность бесплатных пересадок в общественном транспорте.
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