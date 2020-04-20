Ростов занял 21 место в рейтинге качества общественного транспорта

В рейтинг вошли 60 городов из 53 регионов РФ за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При подготовке использовались данные за 2019 год, при наличии — на декабрь или IV квартал 2019 года. Специалисты проанализировали порядка 40 характеристик транспортного обслуживания, которые объединили в пять групп. Города оценивались по физической и ценовой доступности, эффективности транспортной сети, комфорту и удобству, а также по безопасности и устойчивому развитию.

