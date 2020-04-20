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Ростов занял 21 место в рейтинге качества общественного транспорта

Таковы результаты исследования, проведенного компанией «А+С Транспроект», работающей под брендом SIMETRA.

Донская столица набрала 57,6 балла. Как отмечают авторы рейтинга, парк подвижного состава можно назвать сбалансированным: доля транспортных средств большой вместимости достигает порядка 57%, при этом соблюдены сроки их эксплуатации. При этом отмечается и негативный момент — доля исправного подвижного состава не превышает 3/4.

«Скоростной магистральный транспорт развит слабо. Трамвай, самый реальный кандидат на эту роль, обеспечен минимальным приоритетом: процент обособления путей составляет только 27,2%. К положительным факторам относится геометрия маршрутов: средний коэффициент непрямолинейности (1,59) незначительно превышает рекомендуемое значение», — говорится в исследовании.
 

В рейтинг вошли 60 городов из 53 регионов РФ за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При подготовке использовались данные за 2019 год, при наличии — на декабрь или IV квартал 2019 года. Специалисты проанализировали порядка 40 характеристик транспортного обслуживания, которые объединили в пять групп. Города оценивались по физической и ценовой доступности, эффективности транспортной сети, комфорту и удобству, а также по безопасности и устойчивому развитию.
 

Напомним, в донской столице в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта» освоят свыше 24,9 млрд руб. до 2035 года.

Среди задач программы — увеличение доли граждан, которые используют общественный транспорт, улучшение условий перевозок, оптимизация маршрутов, разработка гибкой системы тарификации и подготовка дорожной инфраструктуры для обеспечения безопасности жителей города. Также в рамках этой программы ранее предлагалось ввести возможность бесплатных пересадок в общественном транспорте.
 

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Мария Езус,
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