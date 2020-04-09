В Ростове будут возрождать трамвай

Администрация Ростова определила подрядчика по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за 44 миллиона рублей. Компания из Петербурга Simetra должна будет до 2035 года помимо предоставления плана развития транспорта на Дону, создать мультимодальную транспортную модель, оцифровать всю улично-дорожную сеть и рассчитать спрос на транспорт в каждом районе города, а также выявить все имеющиеся слабые места транспортной системы.

У выбранной компании, по словам ее руководителя, имеется богатый опыт работы в этом направлении, есть успешные реализованные проекты в Грозном, Краснодаре, Челябинске, Тюмени. Он отметил, что метро Ростову не нужно.

«Здесь не просматривается направлений органических пассажиропотоков по 30-40 тысяч в час через сечение. А вот порядка 10-15 может быть вполне, и для таких случаев как раз хорош легкий рельсовый транспорт, который в центре для повышения надежности и скорости сообщения может проходить частично в тоннелях неглубокого заложения, далее выходя на поверхность и доставляя пассажиров буквально от точки до точки, без необходимости в подвозящем транспорте и утомительного перемещения в подземельях по эскалаторам», – прокомментировал замгендиректора компании Simetra Константин Тихонов.