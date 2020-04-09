Старинную номерную табличку дореволюционного дома восстановили в Ростове

Напомним, в конце прошлого года благодаря инициативе общественников в этом доме на улице Тургеневской начали восстанавливать старинные ворота. Здание было построено 1894 году.

«Обнаруженный номерок дает дополнительную историческую информацию, а именно указывает на дореволюционный порядковый номер дома, что позволяет с большой точностью его идентифицировать и узнать из сохранившихся архивных источников, кому он принадлежал. Владельцем дома № 56 до революции был мещанин Емельян Крылов. Чем он занимался по жизни – неизвестно, в архивах только обнаружилась еще пара жилых объектов в городе, ему принадлежавших», – пояснил активист.

Номерной знак планируют вернуть на дом после окончания самоизоляции.