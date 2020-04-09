Табличку с номером дореволюционного дома восстановили в Ростове.
Старинную номерную табличку дореволюционного дома восстановили в Ростове
-
Фото: архитектурного объединения «Мой фасад»
Об этом в своем блоге рассказал руководитель архитектурного объединения «Мой фасад» Роман Бочарников.
Обветшавшая табличка была замечена еще в прошлом году под слоем краски на воротах дома, который находится на улице Тургеневской, 40. Примечательно, что на металлической пластине другой номер – «56». Это связано с тем, что после войны номера домов, сохранившихся после бомбежек, были скорректированы
-
Так табличка выглядела ранее, фото архитектурного объединения «Мой фасад»
Напомним, в конце прошлого года благодаря инициативе общественников в этом доме на улице Тургеневской начали восстанавливать старинные ворота. Здание было построено 1894 году.
«Обнаруженный номерок дает дополнительную историческую информацию, а именно указывает на дореволюционный порядковый номер дома, что позволяет с большой точностью его идентифицировать и узнать из сохранившихся архивных источников, кому он принадлежал. Владельцем дома № 56 до революции был мещанин Емельян Крылов. Чем он занимался по жизни – неизвестно, в архивах только обнаружилась еще пара жилых объектов в городе, ему принадлежавших», – пояснил активист.
Номерной знак планируют вернуть на дом после окончания самоизоляции.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.