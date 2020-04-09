Растения сажают не только там, где спили старые, больные деревья, но и там, где их изначально было мало. В ближайшее время вдоль русла реки посадят 960 декоративных кустарников Спирея Вангутта, а также 622 саженца остролистного клена.

«В соответствии с контрактом в первый год после высадки наши работники будут ухаживать за молодыми деревьями, а позже, эти зеленые насаждения передадут на баланс городу Ростову-на-Дону», - приводятся слова гендиректора компании Дмитрия Тимакова.

Возрождение реки Темерник и прилегающей к ней территории ведется в рамках нацпроекта «Экология». Программа оздоровления водоема предполагает не только расчистку его русла и озеленение вокруг, но и выявление свалок, незаконных выпусков сточных вод, пуск очистных, постоянный мониторинг ситуации.

В 2019 году специалисты расчистили 4,5 км русла, сформировали откосы, смонтировали габионные сооружения на полукилометровом участке, обустроили донные пороги, утилизировали много мусора, рассказали в компании.

Вскоре предстоит привести в порядок еще один участок реки протяженностью в 4 км. Работы начнутся на территории СНТ «Импульс», а закончатся там, где русло Темерника ниже Низового водохранилища.