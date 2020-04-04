Донская столица вошла в первую пятерку рейтинга российскийх городов-миллионников с благоприятной для жизни средой

Как сообщили в пресс-службе администрации города, такие результаты были получены на основании расчета федерального Минстроя индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

В ходе формирования рейтинга учитывались 36 критериев, в число которых вошли: состояние общественного транспорта, качество улиц, безопасность дорог, благоустройство, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, доступность спортивных и культурных объектов и многое другое.

В Минстрое отметили, что выйти на новый уровень развития Ростову удалось благодаря реализации национальных проектов. Наибольшая динамика отмечена в плане улучшения облика города, сокращение количества аварийного жилья и создание безбарьерной среды.

Отметим, что лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Перед Ростовом-на-Дону на четвертом месте расположился Нижний Новгород.