В Ростове поставили спектакль по повести Ричарда Баха

Ростовский режиссер поставила шоу-спектакль «Чайка» по повести Ричарда Баха. Премьера - 28 апреля на сцене Конгресс-Холла ДГТУ.

Руководитель театра ДГТУ Евгения Тикиджи-Хамбурьян превратила повесть-притчу о поисках своего места в жизни «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» в настоящее шоу с современной хореографией и мультимедийными приемами. Спектакль уже показали на сценах Шахтинского драматического театра и Волгоградского музыкального театра и собрали множество восторженных отзывов. 28 апреля – первый, и пока единственный, показ в Ростове. «Наша команда всегда стремится к необычным формам, к актуальному и дерзкому материалу. Спектакль «Чайка» - одна из самых продвинутых и сложных работ в этом плане. Я надеюсь, что этот синтез поможет нам стать ещё ближе к зрителю и создать то, что врежется в сердце каждому, кто станет нашим гостем 28 апреля», - говорит режиссер.

Заказ билетов и подробная информация на сайте chaikashow.ru