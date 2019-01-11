Международная твиттер-акция #MuseumSelfie стартует на следующей неделе

Сфотографировать себя на фоне любимого экспоната, приняв, таким образом, участие в мировом флешмобе, предлагают инициаторы акции #MuseumSelfie. Акция была создана по инициативе Международного музейного проекта Culture Themes в 2014 году. У Дня музейного селфи есть свой аккаунт в Twitter. Там собраны самые популярные и необычные селфи из музеев по всему миру.

В России #MuseumSelfie поддерживают портал «Культура.РФ» и Министерство культуры. Основной хэштег акции #MuseumSelfie, а также хэштег #МузейноеСелфи – в русскоязычных соцсетях.