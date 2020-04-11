Верующих пригласили в храмы онлайн

В Ростовской области из-за действия режима самоизоляции, богослужение в Вербное воскресенье 12 апреля проведут в онлайн-режиме, сообщается на сайте правительства региона.

«Богослужение в Вербное воскресенье пройдёт без прихожан. Для того, чтобы все верующие смогли принять участие в литургии, оно будет доступно в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Прямая трансляция из ростовского Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы начнётся 12 апреля в 09:30 на телеканале и сайте «Дон-24», а также на радио «ФМ-на-Дону».

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с главой донской митрополии Меркурием призвали жителей региона воздержаться от посещения храмов и кладбищ в Вербное воскресенье и на Пасху. Угроза распространения коронавирусной инфекции требует в этом году нарушить православные традиции, сказали Голубев и Меркурий.

Кроме этого, глава региона заявил, что правительство вместе с Донской митрополией и несколькими региональными предприятиями подготовит для одиноких пожилых людей пасхальные наборы с куличами. Их будут доставлять волонтёры.