В Ростовской области служба в Вербное воскресенье пройдёт без прихожан
Верующих пригласили в храмы онлайн
В Ростовской области из-за действия режима самоизоляции, богослужение в Вербное воскресенье 12 апреля проведут в онлайн-режиме, сообщается на сайте правительства региона.
«Богослужение в Вербное воскресенье пройдёт без прихожан. Для того, чтобы все верующие смогли принять участие в литургии, оно будет доступно в режиме онлайн», — говорится в сообщении.
Прямая трансляция из ростовского Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы начнётся 12 апреля в 09:30 на телеканале и сайте «Дон-24», а также на радио «ФМ-на-Дону».
Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с главой донской митрополии Меркурием призвали жителей региона воздержаться от посещения храмов и кладбищ в Вербное воскресенье и на Пасху. Угроза распространения коронавирусной инфекции требует в этом году нарушить православные традиции, сказали Голубев и Меркурий.
Кроме этого, глава региона заявил, что правительство вместе с Донской митрополией и несколькими региональными предприятиями подготовит для одиноких пожилых людей пасхальные наборы с куличами. Их будут доставлять волонтёры.
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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