Об этом заявил на брифинге в региональном пресс-центре министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По его словам, меры поддержки коснутся предприятий 9 сфер экономики и 22 видов экономической деятельности, чье финансовое положение серьезно пострадало в нынешней ситуации.

«По налогу, взымаемому по упрощенной системе налогообложения: если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по налогу снижается с 6 до 1% (это максимально возможный уровень). Если объект налогообложения доходы минус расходы, то ставка снижается также до минимально возможного уровня с 10 до 5%», — сказал министр.

Такое же решение принято и по единому налогу на вмененный доход. Налоговая ставка по нему снижена с 15 до 7,5%.

Кроме того, в 2 раза снижена налоговая нагрузка потенциально возможного дохода, когда предприниматель использует пакетную систему налогообложения.

В нормативном порядке эти решения будут приняты депутатами до конца 2020 года. Однако по решению губернатора все эти нововведения вступят в силу задним числом — они будут распространены на весь налоговый период с 1 января и до конца 2020 года, отметил Максим Папушенко.

Ранее были одобрены и другие меры поддержки бизнеса. С 27 марта запущен льготный кредитный продукт для малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей. Ростовское агентство поддержки предпринимательства выдает льготные займы под 1% годовых. Причем, первые 6 месяцев предпринимателю дается отсрочка на пользование этим займом.

Малые предприятия нередко жалуются на отсутствие достаточного залогового обеспечения, что не позволяет им получить кредитные ресурсы. В этих случаях поручителем по займам перед банком выступает областной гарантийный фонд. Донские власти приняли решение снизить комиссию за это поручительство до минимального размера — 0,5%, сказал Максим Папушенко.