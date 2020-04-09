Правительство Ростовской области приняло новый пакет мер по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, пострадавших от последствий коронавируса.
Донские власти вводят налоговые льготы для бизнеса, пострадавшего от коронавируса
Об этом заявил на брифинге в региональном пресс-центре министр экономического развития региона Максим Папушенко.
По его словам, меры поддержки коснутся предприятий 9 сфер экономики и 22 видов экономической деятельности, чье финансовое положение серьезно пострадало в нынешней ситуации.
«По налогу, взымаемому по упрощенной системе налогообложения: если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по налогу снижается с 6 до 1% (это максимально возможный уровень). Если объект налогообложения доходы минус расходы, то ставка снижается также до минимально возможного уровня с 10 до 5%», — сказал министр.
Такое же решение принято и по единому налогу на вмененный доход. Налоговая ставка по нему снижена с 15 до 7,5%.
Кроме того, в 2 раза снижена налоговая нагрузка потенциально возможного дохода, когда предприниматель использует пакетную систему налогообложения.
В нормативном порядке эти решения будут приняты депутатами до конца 2020 года. Однако по решению губернатора все эти нововведения вступят в силу задним числом — они будут распространены на весь налоговый период с 1 января и до конца 2020 года, отметил Максим Папушенко.
Ранее были одобрены и другие меры поддержки бизнеса. С 27 марта запущен льготный кредитный продукт для малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей. Ростовское агентство поддержки предпринимательства выдает льготные займы под 1% годовых. Причем, первые 6 месяцев предпринимателю дается отсрочка на пользование этим займом.
Малые предприятия нередко жалуются на отсутствие достаточного залогового обеспечения, что не позволяет им получить кредитные ресурсы. В этих случаях поручителем по займам перед банком выступает областной гарантийный фонд. Донские власти приняли решение снизить комиссию за это поручительство до минимального размера — 0,5%, сказал Максим Папушенко.
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